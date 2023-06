Euro U21, De Ketelaere e Vranckx titolari contro il Portogallo nella gara decisiva

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Iniziano oggi le partite dell'ultima giornata della fase a gironi dell'Europeo under 21. In campo alle 18 anche il Belgio che schiera per la terza volta consecutiva da titolare Charles De Ketelaere. Poco più indietro e capitano della squadra ci sarà anche Aster Vranckx. I Diavoli Rossi sfideranno il Portogallo per cercare la vittoria che li possa qualificare ai quarti di finale.