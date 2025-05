Panchina Milan: per la Gazzetta prende quota il nome di Vincenzo Italiano

vedi letture

Le prossime due partite contro Roma e Monza saranno le ultime due gare non solo della stagione 2024-2025 del Milan, ma anche di Sergio Conceiçao sulla panchina rossonera. Il suo addio è in realtà già scritto da tempo, qualcuno pensava che la vittoria della Coppa Italia avrebbe potuto cambiare qualcosa, ma in realtà il club ha già deciso di cambiare guida tecnica da parecchie settimane. Ma chi prenderà il suo posto?

QUOTAZIONI IN RIALZO - Secondo gazzetta.it, nelle ultime ore sono in netto rialzo le quotazioni di Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna che proprio ieri ha sconfitto il Milan nella finale di Coppa Italia. Il suo nome era già nella lista dei dirigenti del Diavolo, ma ora il suo profilo sta prendendo quota. La sua ottima stagione alla guida dei rossoblu è sotto gli occhi di tutti e già ieri nel post-partita il club emiliano ha fatto capire di voler andare avanti con Italiano e di essere pronti a blindarlo con un nuovo contratto. Oltre a lui restano in corsa anche i "soliti" Sarri, De Zerbi e Allegri.

UN ALLENATORE ITALIANO - In teoria, prima di individuare il nome del nuovo tecnico, andrebbe nominato il nuovo direttore sportivo, la cui ricerca ormai va avanti da mesi. Al di là di chi entrerà in società (sempre se arriverà qualcuno), l'idea del club è comunque di prendere un allenatore italiano che conosca bene il calcio italiano e il campionato di Serie A. Dopo due alleantori stranieri, il Milan è pronto ad avere di nuovo un tecnico italiano, da capire se avrà o meno la "I" maiuscola