Sacchi: "Vi sembra che il Milan di oggi, come società, abbia un'idea?"

vedi letture

Lo storico ex allenatore rossonero Arrigo Sacchi, che con il suo calcio e le sue metodologie ha rivoluzionato la storia del gioco e quella del Milan, oggi con un velo di tristezza prova a parlare del Diavolo ferito che si appresta a chiudere una stagione fallimentare, la cui (in)degna conclusione è stata la prestazione in finale di Coppa Italia di mercoledì persa contro il Bologna. Sacchi quest'oggi ha pubblicato i suoi pensieri sul Milan in un pezzo edito dalla Gazzetta dello Sport.

Le parole di Sacchi sul Milan: "Il club viene prima di tutto, prima ancora dell'allenatore e dei giocatori. Perché con la sua storia, la sua visione e con il suo stile deve indicare la strada da percorrere. Il presidente Berlusconi, cui non finirò mai di essere grato, quando mi ingaggiò mi disse che il suo obiettivo era quello di vincere e convincere. Desiderava che il Milan facesse spettacolo, divertisse la gente. Aveva un'idea e la sapeva trasmettere ai suoi collaboratori. Vi sembra che il Milan di oggi, inteso come società, abbia un'idea? A me pare proprio di no. Si procede a tentoni e così facendo si finisce per andare a sbattere contro il muro".