Cardinale deluso: Ibra sotto accusa. Serve tecnico vincente: c'è Italiano

Sono passati due giorni dalla finale di Coppa Italia che, di fatto, ha sancito la conclusione della stagione del Milan. Una prestazione inaccettabile della squadra rossonera che certifica la stagione come fallimentare, secondo quanto detto nel post partita dall'amministratore delegato Giorgio Furlani. Il banco degli imputati è pieno ma allo stesso tempo non si può perdere tempo ed è necessario ripartire con una nuova programmazione. E per l'allenatore, c'è un nome che risale.

Allenatore vincente

Questa mattina la Gazzetta dello Sport sottolinea come l'unico modo per ripartire dopo una stagione di questo genere, in cui le scelte sugli allenatori hanno lasciato a desiderare, è quello di prendere un tecnico vincente. E tra questi nomi, da mercoledì sera, figura con maggiore forza anche il profilo di Vincenzo Italiano. Come viene riportato il tecnico del Bologna, che è già da tempo sulla lista della dirigenza rossonera, ha impressionato per come ha guidato la sua squadra alla vittoria della Coppa proprio contro il Milan. Si è trattato del primo trofeo per l'allenatore nativo di Karlsruhe ma in realtà il suo curriculum è costellato di traguardi: dai successi in Serie C, alla salvezza con lo Spezia, le tre finali con la Fiorentina e oggi la grande stagione con i rossoblù. Al momento il ds Sartori vorrebbe blindarlo sotto i portici con un contratto fino al 2027 e anche Italiano non disdegnerebbe un altro anno a Bologna: se però il Milan dovesse bussare con forza... Altri nomi forti sono quelli di Massimiliano Allegri e Gianpiero Gasperini.

Cardinale deluso

Intanto ci sarà da fare chiarezza in società. Oggi la Gazzetta riporta di un Gerry Cardinale deluso, in particolare per quanto riguarda la posizione di Zaltan Ibrahimovic che più volte aveva indicato come i suoi occhi e la sua bocca a Milanello. Al termine della sua prima stagione intera con poteri, e in cui si è esposto moltissimo specialmente sulle questioni relative al calciomercato, non si può dire che Ibra goda di ottima fama: anche lui è finito sul banco degli imputati e la sua immagine sfruttata da Cardinale anche con fini di promozione globale non è ben vista dai sostenitori rossoneri, come si può ben leggere sui social. Il proprietario americano è deluso e l'area sportiva bocciata: Maldini e Massara furono cacciati, difficile avvenga anche con Ibra che verrà ridimensionato con l'arrivo di un direttore sportivo.