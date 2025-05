Il Milan avrebbe confermato Conceiçao con la vittoria della Coppa Italia

vedi letture

Nel corso dell'edizione di ieri sera di Sportitalia Mercato, i colleghi dell'emittente televisiva hanno confermato che il Milan era intenzionato a confermare Sergio Conceiçao in caso di vittoria nella finale di Coppa Italia. Il trofeo invece è volato a Bologna e i rossoneri sono rimasti con un pugno di mosche, più tanta incertezza per il futuro. Tra questa incertezza c'è anche il ruolo dell'allenatore: quasi inevitabile l'addio con il portoghese e un nuovo casting che si aprirà nei prossimi giorni.

Le parole del collega Gianluigi Longari: "L'orientamento, da parte dell'attuale dirigenza, sarebbe stato quello di evitare cambiamenti qualora la finale fosse andata in un modo diverso. Se il Milan avesse vinto c'erano grosse possibilità per Conceiçao di rimanere sulla panchina rossonera anche in futuro. In caso di vittoria l'orientamento era quello di proseguire con Conceiçao in panchina e chissà se con un direttore sportivo in più"