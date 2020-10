Europa League, O Jogo sul Rio Ave: "La storia li chiama"

È divisa in tre parti la prima pagina dell’edizione odierna del quotidiano portoghese “O Jogo”. La più grande è dedicata al mercato e alla trattativa fra il Porto e il Gremio per l'approdo in Portogallo di Pepe. Il taglio alto, invece, è riservato a Sporting Lisbona e Rio Ave, impegnate questa sera nei playoff di qualificazione alla fase a gironi di Europa League. "La storia li chiama", è il titolo scelto per la gara che vedrà il Rio Ave ospitare il Milan.