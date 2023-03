Europei, Italia-Inghilterra: attesa per l'esordio di Retegui

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Domani sera, al 'Diego Armando Maradona', verrà scritto l'ennesimo capitolo della sfida tra l'Italia e l'Inghilterra, già battuta ai rigori nella finale del 2021 a Wembley e a settembre a San Siro per il girone di Nations League. La nazionale di Southgate parte favorita nelle quote Snai per la partita di Napoli: il 2 vale 2,55, con il successo dell'Italia a 2,90 e il pareggio più in alto a 3,15. E' testa a testa nella lotta al primo posto del girone C. Gli inglesi comandano a 1,90, ma l'Italia è subito dietro a 2,25.