Federico Redondo raggiunge Messi all'Inter Miami: su di lui c'era anche il Milan

Federico Redondo non giocherà nel Milan. Il figlio d'arte lascia l'Argentinos Juniors prima dell'inizio della nuova stagione e, dopo gli impegni con la selezione olimpica nel torneo di qualificazione a Parigi 2024 che si è svolto in Venezuela, ha firmato con l'Inter Miami di Lionel Messi. Sul giocatore c'era anche l'interesse del Milan: quello di Redondo Junior infatti era uno dei nomi che era venuto fuori nel corso dell'ultima sessione di mercato invernale, specificando che il calciatore sarebbe stato tra i papabili trasferimenti in rossonero nella prossima estate.

Il figlio del Principe Fernando ha sottoscritto un contratto fino al 31 dicembre 2027 con il club della Florida, con opzione per un'altra stagione. È costato poco meno di 8 milioni di euro.