Festa Milan: fermata di Duomo chiusa. Tutte le info per i tifosi

Nel pomeriggio di oggi andrà in scena la festa scudetto del Milan con i nuovi Campioni di Italia che sfileranno per le strade della città sul classico pullman scoperto. Il sito ufficiale dell'ATM ha dato informazioni circa i mezzi di trasporto che subiranno variazioni di percorso o saranno sospesi. In particolare dalle 18.30 circa verrà chiusa la stazione della metropolitana di Duomo. Inoltre, sempre allo stesso orario, le linee 1, 2, 3, 10, 12, 14, 16, 19, 43, 50, 57, 58, 61, 69, 78, 90, 91 e 94 saranno deviate o rallentate.