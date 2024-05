Serie A: l'Atalanta vince (in rimonta) contro la Salernitana nel segno di Scamacca e Koopmeiners

Successo tanto importante quanto sofferto per l'Atalanta sul campo della Salernitana nel primo posticipo della 35^ giornata di campionato. All'Arechi finisce 2-1 in favore della Dea, brava a recuperare dopo l'iniziale svantaggio firmato da Loum Tchaouna. Per i bergamaschi, invece, ancora in gol Gianluca Scamacca e Teun Koopmeiners.

Il primo tempo vede una Salernitana pimpante e vogliosa di far male alla Dea. E infatti è proprio ciò che succede: minuto 18, Tchaouna parte sul filo del fuorigioco, salta De Roon e col mancino batte Carnesecchi per la rete dell'1-0. La Dea prova a scuotersi, costruisce occasioni con Lookman e Scamacca, ma la mira non è mai delle migliori.

La ripresa vede ancora gli uomini di Colantuono partire forte, ma la solita morbidezza difensiva emerge in poco tempo: prima Scamacca è bravissimo a sfruttare l'assist di Pasalic e a trovare il gol dell'1-0 da pochi passi, poi il solito Koopmeiners lascia partire un sinistro potente e preciso dai 25 metri che batte ancora Fiorillo, trovando così il gol del 2-1 che significa sorpasso. L'ultimo sussulto lo regala ancora Tchaouna, ma il classe 2003 arriva stanchissimo al tiro e spara alto. E così l'Atalanta, pur soffrendo, porta a casa 3 punti fondamentali nella sua rincorsa Champions.