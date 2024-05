Gentile vota Conceiçao: "La mia scelta ricade su di lui. Mi sembra più pragmatico come allenatore rispetto a Fonseca"

Durante la tramissione 'Campo Aperto' di SkySport 24, il giornalista Riccardo Gentile ha detto la sua in merito al futuro della panchina del Milan. Queste le sue dichiarazioni.

"Io credo che sia Conceiçao che Fonseca abbiano le caratteristiche giuste per sostituire Stefano Pioli, anche con una certa esperienza se vogliamo, perché rispetto al Pioli dell'epoca, per capirci, quello che prende il posto di Giampaolo, Conceiçao e Fonseca hanno ad esempio un'esperienza internazionale superiore. Hanno lavorato, Fonseca in particolare che ha già lavorato a Roma, a Donetsk, adesso molto bene con il Lille, ha giocato le coppe europee. Conceiçao, da una vita al Porto, che però è una società importante, gloriosa, e non ha mai fatto brutta figura in Europa. E' un allenatore interessante. Se mi devi dire di fare una scelta ti dico Conceiçao, perché a me sembra un pochino più pragmatico come allenatore rispetto a Fonseca che è più divertente sotto un certo punto di vista del gioco che propone".