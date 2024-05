MN - Kvara o Leao? Ecco chi è il preferito di Fabiano Santacroce

Che possa essere Sergio Conceiçao colui il quale sostituirà Stefano Pioli sulla panchina del MIlan? In merito a questo argomento è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it l'ex calciatore del Napoli Fabiano Santacroce, il quale si è espresso anche sulla possibilità di vedere a partire dalla prossima stagione l'allenatore emiliano sulla panchina dei partenopei.

Kvara o Leao: chi preferisci e perché?

"Kvaratkshelia. Perché Leao è un giocatore che si accende durante la partita e riesce a fare male, però ha veramente troppi black-out. Quindi in 90' ti fa tre azioni che possono essere importanti, però per il resto della partita difficilmente te lo trovi in fase difensiva. Quindi è uno che gioca molto di più sul singolo. Kvara, se messo nella giusta situazione, è uno che ti può fare più tipi di fasi, nonostante sia anch'egli uno che vive di sfuriate. Però è di livello più basso in questo di Leao. Leao è troppo sul singolo, lo vedo ancora troppo sul singolo e purtroppo te lo ritrovi quando sta bene, ma quando magari non sta bene perdi un giocatore durante tutta una partita. E' una cosa che in questo calcio non ti puoi permettere".