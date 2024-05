Serie A, la classifica aggiornata: la Dea aggancia la Roma al 5°posto in attesa dello scontro diretto

L'Atalanta vince, soffrendo ed in rimonta all'Arechi contro una Salernitana che per buoni 60' ha assaporato il gusto della vista. Protagonisti, ancora una volta, i soliti Gianluca Scamacca e Teun Koopmeiners, che permettono così alla Dea di agguantare al quinto posto in classifica la Roma di Daniele De Rossi, in attesa dello scontro diretto in programma domenica sera al Gewiss Stadium.

SERIE A: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 89

Milan 71

Juventus 66

Bologna 64

Atalanta 60*

Roma 60

Lazio 56

Fiorentina 50*

Napoli 50*

Torino 47

Monza 45

Genoa 43

Lecce 37

Hellas Verona 34

Cagliari 33

Frosinone 32

Empoli 32

Udinese 29*

Sassuolo 29

Salernitana 15

* una partita in meno