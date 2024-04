Fontana: "Non sono favorevole a nessuno dei progetti, sono favorevole al fatto che si faccia uno stadio nuovo"

A margine dell'evento Il Foglio Sportivo che l'omonimo giornale ha organizzato questa mattina allo stadio San Siro invitando personalità di campo e della politica per parlare di sport, è intervenuto anche il governatore della Lombardia Attilio Fontana che ha parlato così ai microfoni dell'inviato di MilanNews.it.

Sullo stadio: "Io non sono favorevole a nessuno dei progetti, sono favorevole al fatto che si faccia uno stadio nuovo per il Milan, per l'Inter e per la città di Milano. Poi va bene tutto, non mi sembro di fare il tifo per una soluzione piuttosto che per un'altra. Sull'accordo di programma a San Donato? Mi hanno chiesto di promuovere l'accordo di programma e lo stiamo portando avanti: quando ci viene chiesto di portare avanti la parte nostra, lo facciamo sicuramente. Deciderà poi il Milan se proseguire o se accettare la proposta di WeBuild"