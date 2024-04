Frecciata di Fabio Capello a Cristiano Ronaldo: il suo paragone

Intervenuto a margine dei Laureus Awards, mister Fabio Capello ha definito come "geni" quattro campioni del passato e del presente calcistico: "Messi, Pelé, Maradona e Ronaldo il Fenomeno possono essere definiti tali. Non considero tra questi Cristiano Ronaldo", ha dichiarato l'ex fra le tante di Roma, Milan e Juventus

"CR7 è un grande giocatore, ha vinto titoli e Pallone d'Oro, ma non è stato grande come Messi. Ronaldo è un grande realizzatore e sa fare tutto, ma non è un genio", la chiosa di Capello che non farà tanto piacere alla stella portoghese attualmente in forza all'Al Nassr.