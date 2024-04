Furlani a Mediaset: "E' da mesi che lavoriamo già al prossimo campionato. Nuovo allenatore? Voci fastidiose e non produttive. Abbiamo tifosi esigenti, continueremo a lavorare per renderli felici"

Al termine della partita che il Milan ha pareggiato per 0-0 in casa contro la Juventus, ai microfoni di Mediaser è intervenuto anche l'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani che si è espresso sul momento del club, caratterizzato anche dalle tante voci sul futuro della squadra E da qui è partita la riflessione del dirigente: "E' da mesi che lavoriamo già al prossimo campionato. L'anno scorso abbiamo fatto un lavoro di rivoluzione, che era necessario, quest'anno sarà un lavoro più mirato per rafforzare la squadra per fare bene l'anno prossimo".

E' molto chiacchierato il nome di Pioli in questo periodo. Può dirci qualcosa riguardo al futuro del vostro alleantore? "Si ci sono molte voci, troppe voci, non produttive e fastidiose. Abbiamo un allenatore, che è Stefano Pioli, e siamo focalizzati a lavorare con lui per finire al meglio la stagione".

Sul comunicato dei tifosi: "I tifosi sono esigenti, come lo siamo anche noi. Loro vogliono un Milan vincente, lo vogliamo anche noi. Lavoriamo affinché sia così. Io continuo a dire che abbiamo i tifosi migliori del mondo, e continueremo a lavorare per far felici loro e noi stessi cercando vittorie".