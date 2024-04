Furlani alla RAI: "Il Milan ha fatto la sua storia in Europa. Ibra ci dà tanto, siamo contentissimi di averlo"

Nel pre partita di Milan-Roma di Europa League su Rai 1 è stato intervistato Giorgio Furlani, AD rossonero. Queste le sue dichiarazioni:

Quanto è importante per il Milan questa partita? “Queste partite europee sono sempre speciali, il Milan ha fatto la sua storia in Europa. Atmosfera fantastica, i nostri tifosi sono numerosissimi. Come sempre avremo il loro supporto e li ringraziamo”.

C’è anche Cardinale oggi con Ibra. Quanto è cambiato il Milan con il ritorno di Zlatan? “Tanto. Zlatan porta tanto. È stato un campione in campo e sta facendo vedere che sarà un campione fuori dal campo. Siamo contentissimi di averlo, darà tanto”.