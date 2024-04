Furlani alla RAI: "Nuovo allenatore? Voci fastidiose ed improduttive. Vogliamo finire bene la stagione con Pioli"

vedi letture

Nel post partita dell'Allianz Stadium, l'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani è intervenuto ai microfoni della RAI parlando a 360 gradi di quello che è il momento che sta attraversando la formazione e la società rossonera, con un occhio di riguardo anche al futuro. Queste le sue dichiarazioni.

Cosa si sente di dire riguardo all'allenatore del Milan?

"Si ci sono tante voci improduttive e fastidiose, ma abbiamo un allenatore, che è Stefano Pioli, e siamo focalizzati a finire bene la stagione con lui ed a tenerci questo secondo posto".

State già lavorando per il futuro del Milan, per la prossima stagione?

"Assolutamente. Abbiamo iniziato a lavorare da mesi. Il lavoro di quest'anno non una rivoluzione come l'estate scorsa ma un lavoro più mirato e preciso. Le basi ci sono".