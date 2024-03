Furlani: "Inchiesta sul Milan? La temiamo zero, il proprietario è RedBird dall’agosto del 2022. Non c’è niente di nascosto, è tutto molto trasparente"

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Giorgio Furlani, ad rossonero, ha commentato anche l'inchiesta della Procura di Milano sulla vendita del Milan da Eliott a RedBird. Ecco le sue parole: "La temiamo zero, il proprietario del Milan è RedBird dall’agosto del 2022. Elliott ha concesso un vendor loan che è uno dei tanti modi possibili per concludere un’operazione di questa portata. Non c’è niente di nascosto, è tutto molto trasparente, i fatti sono facilmente verificabili. Giusto che le autorità facciano il loro dovere, rimaniamo pienamente collaborativi. L’unico desiderio è che si faccia in fretta, nell’aria è inevitabile un po’ di fastidio.

L'ingresso di un nuovo azionista? Premesso che il vendor loan , di cui tanto si parla, scade nella seconda metà del 2025, non c’è niente di imminente. Sul tema socio non ci sono trattative in corso. In ogni caso il controllo del Milan è e rimarrà di RedBird".