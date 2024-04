Futuro di Pioli, parla il tecnico: "Portate pazienza fino a fine stagione...

Flop Milan in Europa League. I rossoneri non riescono nell'impresa di rimontare la Roma all'Olimpico. I giallorossi, in vantaggio per 2-0 dopo venti minuti e nonostante l'inferiorità numerica per un'ora, vincono 2-1 e accedono alla semifinale. Altra prestazione horror dal punto di vista difensivo per il Diavolo che ora chiude, virtualmente, la sua stagione. Grande delusione per il Milan. In conferenza stampa, al termine della gara, è intervenuto Stefano Pioli, tecnico rossonero. Le sue dichiarazioni dopo l'eliminazione sul suo futuro.

Cosa cambia nel suo futuro?

"Portate pazienza fino alla fine del campionato, poi tireremo le somme io e la società e affronteremo il discorso".

Ho la sensazione che migliorare il campionato dell'anno scorso non basterà a rendere positiva la stagione...

"Noi dobbiamo puntare a migliorare. Il bilancio a me piace farlo a bocce ferme. Dovevamo fare un cammino diverso in Europa, questo sì".