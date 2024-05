Tanti auguri a... Oliver Bierhoff! Gli auguri del club rossonero

Quest'oggi, 2 maggio, in casa rossonera si festeggia un grande ex giocatore del Milan. Oggi è il compleanno di Oliver Bierhoff! L'attaccante tedesco nativo di Karlsruhe spegne 56 candeline. Come riportato dalle statistiche su magliarossonera.it, Biehoff arrivo a Milanello dall'Udinese nel 1998 e rimase con il Diavolo per un totale di tre stagioni. In queste collezionò complessivamente 119 gare e segnò 44 gol, un gran bel bottino. A questo si va ad unire un palmares che conta uno scudetto nel 1998-1999.

Il Milan ha fatto così gli auguri all'ex centravanti tedesco sui propri canali: "E' il compleanno di Bierhoff! Tanti auguri al nostro vincitore dello Scudetto 1998/1999!".