Pagella MN: Maignan male contro la Spagna, voto 5. Incolpevole su quasi tutte le reti, ma il passivo pesa eccome

Doppietta di Lamine Yamal, la Spagna dilaga con la Francia e poi rischia: ora sfiderà il Portogallo in finale di Nations League.

La Spagna vince per 5-4 contro la Francia e vola col brivido in finale di Nations League dove affronterà il Portogallo. La squadra di Deschamps, invece, giocherà per il terzo posto contro la Germania. I Blues restano in partita una ventina di minuti, poi le Furie Rosse assestano quello che sembra l'uno-due decisivo con le reti di Nico Williams e Mikel Merino.

Grande protagonista è Oyarzabal, autore di due assist di ottima fattura. Molto buona anche la prova di Huijsen, al quale nel primo tempo viene annullato il goal del possibile 3-0 per fuorigioco di Zubimendi. La Spagna dilaga nella ripresa, quando sale in cattedra il solito Lamine Yamal. Il talento del Barcellona prima si conquista e trasforma un calcio di rigore, poi firma la sua doppietta personale. In mezzo la rete di Pedri e il rigore di Mbappè.

Nel finale le Furie Rosse rallentano e rischiano: Cherki segna, Vivian infila Unai Simon e in pieno recupero Kolo Muani firma il 5-4. Ma non basta: in finale va la Spagna.

PAGELLE MN: MAIGNAN E THEO BOCCIATI

Maignan 5 – Cinque, come i gol incassati contro una Spagna devastante. Serata nerissima per il portiere del Milan, che continua ad attirare le attenzioni del Chelsea. Incolpevole su quasi tutte le reti, ma il passivo pesa eccome.

Theo Hernández 5 – Parte con buona gamba e sfiora il gol con un gran tiro a giro che si stampa sulla traversa. Ma è solo un’illusione: nella ripresa sparisce, travolto dalle folate di Yamal che lo mette costantemente in difficoltà. L’ammonizione è la ciliegina su una serata da dimenticare.