Nations League, gol e spettacolo tra Spagna e Francia: finisce 5-4 in favore degli spagnoli

vedi letture

Doppietta di Lamine Yamal, la Spagna dilaga con la Francia e poi rischia: ora sfiderà il Portogallo in finale di Nations League.

La Spagna vince per 5-4 contro la Francia e vola col brivido in finale di Nations League dove affronterà il Portogallo. La squadra di Deschamps, invece, giocherà per il terzo posto contro la Germania. I Blues restano in partita una ventina di minuti, poi le Furie Rosse assestano quello che sembra l'uno-due decisivo con le reti di Nico Williams e Mikel Merino.

Grande protagonista è Oyarzabal, autore di due assist di ottima fattura. Molto buona anche la prova di Huijsen, al quale nel primo tempo viene annullato il goal del possibile 3-0 per fuorigioco di Zubimendi. La Spagna dilaga nella ripresa, quando sale in cattedra il solito Lamine Yamal. Il talento del Barcellona prima si conquista e trasforma un calcio di rigore, poi firma la sua doppietta personale. In mezzo la rete di Pedri e il rigore di Mbappè.

Nel finale le Furie Rosse rallentano e rischiano: Cherki segna, Vivian infila Unai Simon e in pieno recupero Kolo Muani firma il 5-4. Ma non basta: in finale va la Spagna.