Galli: "Le parole di Boban? Poteva aspettare. Milanismo vuol dire anche preservare l'atmosfera che c'è"

A Rotocalcio, trasmissione di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e tecnico Filippo Galli che ha parlato di Milan-Bologna, in programma stasera per la finale di Coppa Italia Frecciarossa. Di seguito un estratto delle sue considerazioni sui rossoneri:

Che gara si aspetta col Bologna?

"Sarà una finale combattuta, difficile per entrambe. Squadre che avrebbero un pass per l'Europa con questa vittoria, anche se non la Champions. Una partita complicata per il Milan, è vero che si è vinto a San Siro l'altra sera ma si deve conoscere la forza del Bologna e gli aspetti emotivi di una sfida del genere"

Come commenta le parole di Boban?

"A me dispiace, credo abbia tutte le sue ragioni ma non condivido i tempi. Milanismo vuol dire anche preservare l'atmosfera che c'è. Si poteva aspettare, alla vigilia della Coppa Italia non vorrei che questo possa togliere serenità all'ambiente. Avrà avuto le sue ragioni, pazienza".