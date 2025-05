Il milanista Sinner presente all'Olimpico, come promesso

Il milanista Jannik Sinner, tennista italiano numero uno del ranking ATP che è tornato a giocare questa settimana dopo la squalifica per doping, non ha perso l'occasione per sostenere i rossoneri nella finale di Coppa Italia che si sta giocando in questi minuti allo stadio Olimpico di Roma tra Milan e Bologna. Il talento della racchetta è nella capitale dove sta partecipando agli Internazionali d'Italia, master 1000 tra in più importanti del circuito mondiale.

Una promessa mantenuta da Jannik che aveva preannunciato la sua presenza qualche giorno fa. Intercettato dal club rossonero, Sinner ha mandato un saluto ai tifosi rossoneri: "Ciao a tutti, siamo qui a Roma per la finale! Forza Milan, sempre! Ci vediamo in giro!".