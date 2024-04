Gandini su Pioli: "E' più sereno, sta vivendo il miglior momento della stagione"

vedi letture

In merito all'imminente sfida di San Siro contro la Roma, ha parlato così il doppio ex dirigente sportivo Umberto Gandini. Ecco un estratto delle sue parole a Sky Sport in merito al momento e al futuro di Stefano Pioli:

"Futuro? Sia per De Rossi sia per Pioli è incerto e ancora tutto da scrivere. Infatti anche De Rossi ha un contratto in scadenza, bisogna capire cosa decideranno le società. Entrambi hanno consapevolezza del momento, Pioli però è più sereno perchè sta vivendo il miglior momento del Milan in questa stagione".