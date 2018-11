Ganz a MTV: "La mano di Gattuso sul Milan si è vista dai primi allenamenti: ha dato gioco alla squadra e ha fatto capire l'importanza della maglia"

Maurizio Ganz, ai microfoni di Milan Tv, ha commentato così l’operato di Gattuso sulla panchina rossonera: “Penso si sia vista la mano del Mister già da quando è arrivato, dai primi allenamenti, con il suo carattere ha cercato di far capire ai giocatori l’importanza di vestire la maglia del Milan e di dare il cento per cento tanto in partita quanto in allenamento. Credo che abbia dato anche un gioco definito alla squadra, si è visto un ottimo calcio e credo che il Milan sia sulla strada giusta. Le mancanze dei giocatori incidono tantissimo ma il mister ha una rosa larga per dare opportunità anche a chi gioca meno”.