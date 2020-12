Gara pre-natalizia, il Milan non vinceva da cinque anni

Il Milan non vinceva la gara pre-natalizia in Serie A da ben cinque anni. L'ultima volta era accaduto nel campionato 2015/16, quando il Milan di Mihajlovic superò 4-2 il Frosinone al Benato Stirpe. Da allora un solo pareggio e ben tre sconfitte, due contro l'Atalanta ed una con la Fiorentina. Più in generale, prendendo in esame dieci anni, prima del successo sulla Lazio i rossoneri avevano prevalso soltanto in due occasioni: il già citato successo con il Frosinone e la vittoria del 2011 contro il Siena a San Siro.