Gattuso sul terzo posto: "Non ci penso ma ho visto un'aria diversa a Milanello, ci siamo ricompattati"

Rino Gattuso, intervenuto in conferenza stampa a Milanello, ha ammesso di non pensare al terzo posto, sebbene la situazione in casa rossonera sia migliorata visibilmente: "No, ma quando c'è disponibilità, voglia e tranquillità può succedere di tutto nel calcio. Dopo il periodo di soli infortuni ho visto un'aria diversa, degli occhi diversi, ci siamo ricompattati molto di più".