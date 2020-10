Gazzetta - Milan, Romagnoli è recuperato ma la coperta resta corta: i centrali di ruolo disponibili sono sempre due

Alessio Romagnoli è pienamente recupero, ma in difesa la coperta continua ad essere molto corta: come riporta La Gazzetta dello Sport, nonostante l'imminente ritorno in campo del capitano, il Milan ha solo due centrali a disposizione, cioè Romagnoli e Kjaer. Musacchio è ancora infortunato, mentre Duarte e Gabbia sono positivi al Covid-19.