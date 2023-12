Giroud contro Costil: la curiosa sfida tra i due amici e sosia francesi

Il Milan si prepara per l'importante sfida di campionato, in programma venerdì sera a Salerno contro i ragazzi di Pippo Inzaghi. I granata sono reduci da una sconfitta per 4-1 sul campo dell'Atalanta, giocando però un buon calcio e riuscendo anche a condurre il vantaggio a fine del primo tempo. I rossoneri, che saranno orfani di Musah, Pobega e Okafor vogliono concludere il 2023 con una vittoria dopo la bella prestazione fatta a San Siro contro il Monza.

Interessante e divertente curiosità che riguarda in particolare due amici che si sfideranno venerdì sera: il portiere francese della Salernitana, Benoît Costil e il numero 9 rossonero Olivier Giroud. Ciò che accomuna entrambi, oltre a un bel rapporto condiviso anche in Nazionale, è soprattutto una fortissima somiglianza tra i due, con le foto di entrambi ormai confrontate sui social tra il divertimento di tifosi e sportivi. Sarà quasi come dire "Giroud contro Giroud" Per l'incredibile dettagli fisici del viso, taglio di occhi e capelli del portiere granata e Giroud. Scherzi a parte, l'attaccante rossonero è alla ricerca del 9^ squillo in Serie A, che possa realizzarsi proprio contro il suo amico e sosia Costil?