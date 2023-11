Gli squalificati per la 12esima giornata di Serie A: sei gli assenti

vedi letture

Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo in seguito all'ultimo weekend di Serie A: due giornate di sto per Olivier Giroud del Milan, espulso durante la gara pareggiata contro il Lecce "per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Prima sanzione); per avere, al 48° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto espressioni ingiuriose al Direttore di gara".

Marten De Roon dell'Atalanta è stato fermato per un turno per somma di cartellini gialli, come Marco Davide Faraoni dell'Hellas Verona, Ylber Ramadani del Lecce, Luca Ranieri della Fiorentina e Luis Alberto della Lazio.