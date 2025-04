Gravina annuncia delle regole nuove sul passaggio di proprietà dei club

Al termine del Consiglio Federale, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole: “Abbiamo ricordato all’inizio del Consiglio Federale Papa Francesco per la sua vicinanza al mondo dello sport e del calcio in particolare. La sua splendida accoglienza e benedizione in un’udienza privata insieme ad alcuni colleghi di Federazioni estere che si sono fermati dopo l’Assemblea Elettiva del 3 febbraio. È stata un’ulteriore dimostrazione di affetto al mondo del calcio. Abbiamo ricordato come uomo che stava guidando con noi un evento straordinario che il 14 e il 15 giugno avrebbe avuto il culmine a Piazza San Pietro, ovvero il “Giubileo - Pelota de Trapo”. Faremo tesoro dei suoi insegnamenti, per il mondo del calcio sarà un riferimento importante. Oggi dovevamo approvare il bilancio 2024, un bilancio positivo da cui è emersa un’importante attività commerciale. È un record storico per la Federazione a livello di produzione ed è frutto di progettualità trasversale che testimonia come la massimizzazione del risultato sportivo non sia sempre legato allo sviluppo di una Federazione. La progettualità messa in piedi dai diversi uffici della Federazione fino alla parte amministrativa riesce a gestire al meglio le risorse prodotte e questo è un segnale tangibile di una Federazione moderna attenta allo sviluppo. Ci consentirà di finanziare le attività della Federazione prevalentemente a livello sociale con lo sviluppo di due asset fondamentali come settori giovanili e infrastrutture”.

Il presidente Gravina ha poi sottolineato alcune modifiche sulle regole di iscrizione delle società e i passaggi di proprietà: “Non sarà più consentito il passaggio di proprietà senza garanzie, bisognerà coprire tutti i debiti accumulati a quella data e dare garanzie con fideiussioni per tutto il residuo fino al termine del campionato. Ci sarà poi un’attenzione particolare all’equilibrio della competizione, se non verrà rispettato l’indice di liquidità a 0,8 sarà innalzata la fideiussione da 350 mila a 700 mila euro in Serie C. C’è la modifica dell’articolo 137 dove abbiamo inserito l’attività riabilitativa, superati i quattro mesi di squalifica o le otto giornate la metà del tempo deve essere dedicata ad attività riabilitativa. Oggi abbiamo istituito un laboratorio di sviluppo per una serie di contromisure per arginare la violenza sugli arbitri, un tema sempre più critico e inaccettabile. È un argomento di sistema, non più solo arbitrale. Questo organismo che sarà presieduto da Paolo Contis insieme all’ex presidente dell’AIA Carlo Pacifici”.