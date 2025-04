Marca - Ancelotti suggerisce il nome di Tonali al Real Madrid

Un'indiscrezione di Radio Marca potrebbe scombinare i piani di mercato della Juventus. Non è una novità, infatti, che uno dei principali obiettivi del prossimo mercato dei bianconeri per rafforzare il proprio centrocampo sia Sandro Tonali. Il regista italiano è uno dei grandi protagonisti della bella stagione del Newcastle ed ha contribuito a riportare in città un titolo che mancava da 70 anni.

Ecco perché l'ex Milan, oltre che diverse squadre italiane pronte a riportarlo in patria, avrebbe attirato su di sé gli occhi anche di alcune delle principali big europee. L'ultima ad essersi aggiunta alla lista sembra essere nientepopodimeno che il Real Madrid. In particolare, Tonali sarebbe l'ultimo lascito di Carlo Ancelotti, che avrebbe fortemente caldeggiato il suo nome alla dirigenza dei Blancos.