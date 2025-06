Probabile formazione Milan: rivoluzione tra terzini e centrocampisti

Si riporta di seguito quella che potrebbe essere la probabile formazione del Milan con le operazioni di mercato ufficiali alla giornata di oggi:

MILAN (4-3-3)

Maignan

Jimenez Gabbia Pavlovic Bartesaghi

Musah Fofana Loftus-Cheek

Pulisic Gimenez Leao

Invece, si riporta di seguito quella che potrebbe essere la probabile formazione del Milan con i nomi di mercato attualmente in voga:

MILAN (4-3-3)

Maignan

Vanderson Gabbia Leoni Cardona

Fofana Xhaka (Ricci) Modric

Pulisic Gimenez Leao

LE ULTIME SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN

Granit Xhaka è l'obiettivo numero uno per il centrocampo del Milan: il Milan sta aumentando i contatti con il Bayer Leverkusen, in modo da convincere i tedeschi a cedere il centrocampista per una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro; non sarà facile, soprattutto dopo gli addii di Xabi Alonso, Tah, Wirtz e Frimpong. Dalla parte del Milan c'è l'ok dello svizzero, con cui il club rossonero ha già raggiunto una intesa di massima.

Non solo Modric, non solo Xhaka, non solo esperienza. Il Milan cerca altri giovani e l'obiettivo numero uno è Samuele Ricci: il centrocampista del Torino è ad un passo dai rossoneri, che nella giornata di ieri hanno iniziato a muoversi ufficialmente per concretizzare il lavoro dei mesi scorsi. L'accordo con i granata può essere finalizzato sui 25 milioni di euro bonus compresi.