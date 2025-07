Vendita San Siro a Milan e Inter, ecco i prossimi passi: prima la Giunta, poi Consiglio Comunale e rogito

Milan, Inter e Comune di Milano sono ad un passo dall'accordo definitivo per la cessione ai due club di San Siro e delle aree limitrofe. L'obiettivo da tempo del sindaco Giuseppe Sala è di chiudere la questione entro la fine del mese di luglio. Quali sono i prossimi passi? Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, prima la questione passerà in Giunta e poi in Consiglio Comunale, il tutto nei prossimi otto giorni. Se in Giunta non dovrebbero esserci problemi, il passaggio in Consiglio Comunale potrebbe essere più complicato perchè ci sono diversi consiglieri, anche della maggioranza, che sono contrari alla vendita di San Siro a Milan e Inter.

Se tutto dovesse andare per il verso giusto, sarà poi il momento del rogito che dovrebbe avvenire dopo le vacanze. "Il preliminare di vendita non dovrebbe essere necessario. I permessi per iniziare i lavori di costruzione del nuovo impianto invece dovranno arrivare entro 120 giorni dalla conclusione del contratto, secondo quanto stabilito dalla Legge stadi" scrive la Rosea.