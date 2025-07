Tra un mese esatto l'esordio stagionale del Milan. E il Bari si allena in ritiro

Tra un mese esatto il Milan esordirà ufficialmente nella stagione 2025/2026. La prima gara ufficiale dei rossoneri si disputerà infatti il prossimo 17 agosto a San Siro alle ore 21.15: avversario sarà il Bari, formazione di Serie B, in occasione dei trentaduesimi di Coppa Italia. Un preliminare a cui il Milan è stato condannato per "colpa" dell'ottavo posto dell'ultima stagione ma soprattutto per aver perso la finale nell'ultima edizione contro il Bologna che, classificatosi nono, ha guadagnsto la testa di serie superando il Diavolo.

Il Bari, ieri, ha cominciato il suo ritiro a Roccaraso e quest'oggi proseguirà il lavoro agli ordini del nuovo tecnico Fabio Caserta con una doppia sessione di allenamento, tra mattino e pomeriggio. Questo, intanto, il report dell'allenamento di ieri pubblicato dal sito biancorosso: "Cielo velato e temperatura intorno ai 27°C all'ombra del Piano dell'Aremogna con i biancorossi, sbarcati all'Hotel Excelsior per pranzo, che nel pomeriggio hanno sostenuto la prima seduta sul terreno del Comunale nel pomeriggio sotto lo sguardo attento del DS Giuseppe Magalini e del suo vice Valerio Di Cesare: dopo un'attivazione muscolare, spazio a lavoro tecnico, quindi prime esercitazioni tattica su porzioni di campo e obiettivi variabili. A chiudere la seduta prima sfida a ranghi misti dell'anno aperta da un gran gol di Beppe Sibilli. Primo allenamento in biancorosso per Matthias Verreth che ha svolto lavoro dedicato".