Ep.6 - Berlusconi, Maurizio Mosca e l’aneddoto del Processo. L’inizio dell’epoca d’oro

vedi letture

Febbraio 1986: quando Gianni Nardi consegnò il Milan a Silvio Berlusconi

Nel sesto capitolo di Milanista Podcast, Luca Serafini ci porta dentro le 48 ore più delicate della storia rossonera: i libri contabili diretti al tribunale fallimentare, i versamenti personali di Gianni Nardi e la firma di Silvio Berlusconi, che per 5 miliardi di lire rileva un club sul baratro.

Le notti dei conti in rosso

Febbraio 1986: Farina non paga stipendi e fornitori; il Milan rischia il default.

Nardi, vicepresidente e piccolo azionista, versa milioni per tenere aperti i cancelli di Milanello.

I fascicoli viaggiano fra via Turati e la sezione fallimentare di Milano.

Il blitz di Arcore

Una riunione fiume con Berlusconi, Confalonieri, Foscale e Cadeo: c’è chi teme l’investimento, ma prevale la visione "stadi coperti, tv private, squadra mondiale". Il closing arriva il 20 febbraio.



L’Arena e gli elicotteri

9 luglio 1986: Berlusconi atterra con in sottofondo la cavalcata delle Valchirie, presenta la rosa e annuncia "Diventeremo i più forti del mondo". Tacconi ironizza, i tifosi sognano.

In autunno l’ingegner Farina lascia: Nils Liedholm sale a direttore tecnico, Fabio Capello guida la squadra, conquistando lo spareggio UEFA con la Sampdoria.Serafini rievoca il derby che anticipa la rinascita: gol di Di Bartolomei e dello squalo inglese Mark Hateley. Icona di riscatto per i tifosi dopo la doppia Serie B.Berlusconi eredita un vivaio d’oro: Baresi, Maldini, Tassotti, Galli, Evani, Icardi. Saranno la spina dorsale del suo Milan globale.

Nuovi episodi su MilanNews.it ogni martedì e giovedì!

@MilanNewsofficial il canale Youtube di MilanNews!