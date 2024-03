I possibili scenari del caso Acerbi-Juan Jesus: cosa potrebbe decidere il primo grado

La Gazzetta dello Sport si domanda come finirà il caso Acerbi-Juan Jesus. Al momento il procuratore federale tra martedì e giovedì ha acquisito tutte le immagini del momento in cui Acerbi e Juan Jesus sono entrati in contatto e anche dei minuti successivi, quando il brasiliano è andato a protestare con La Penna denunciando gli insulti del nerazzurro. Quali sono i possibili scenari? Le ipotesi sono sostanzialmente tre. Le indagini di Chinè potrebbero teoricamente aver fatto emergere l’insussistenza della violazione e il Giudice a quel punto non sanzionerebbe in alcun modo Acerbi.

In alternativa, la Procura potrebbe avere elementi sufficienti per accertare la matrice razzista dell’insulto a Juan Jesus. In questo caso il Giudice sportivo, in base all’articolo 28 del Codice di giustizia sportiva, sanzionerebbe il nerazzurro con «almeno dieci giornate di squalifica». C’è anche una terza opzione: che le indagini non abbiano rilevato con certezza la natura razzista delle parole di Acerbi e che dunque ci si muova non più sulla base dell’articolo 28 sul «comportamento discriminatorio» di un giocatore. Chinè ha già chiuso le indagini, il suo fascicolo è dunque in arrivo sul tavolo di Gerardo Mastrandrea. Il weekend non dovrebbe essere lavorativo, quindi la decisione è attesa per lunedì o martedì.