Padovan: "Non vedo perché il Milan dovrebbe prendere uno come Fonseca. Conceiçao potrebbe andare bene lo stesso"

Giancarlo Padovan, intervenuto a SkySport24, ha parlato così della questione allenatore al Milan: "Io sono d'accordo con chi dice che il Milan dovrebbe prendere un allenatore italiano. Conceiçao potrebbe andare bene lo stesso, mentre secondo me farebbero un errore a prendere Fonseca che ha fallito a Roma e in Francia è andato così e così. Non vedo perchè il Milan dovrebbe prendere lui.

Chi prenderei? Conte che vedrei bene anche su altre panchine. Bisogna sfatare alcune leggende metropolitane: Conte non è più esoso, ora accetterebbe contratti umani. Non è vero che vorrebbe una squadra per vincere subito e non è vero nemmeno che non vorrebbe andare al Milan. Io non ho parlato con lui, ma sono certo che uno come lui, dopo Juve e Inter, vorrebbe vincere anche con il Milan. E allora perchè non provare a prenderlo? I soldi sono una scusa. Al Milan hanno paura della 'sindrome Maldini', cioè che arriva Conte e tutti devono andargli dietro. Questa sindrome la soffre la proprietà, hanno paura di ritrovarsi in casa un carattere troppo forte".