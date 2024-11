Ibra ritorna in campo? Lui ammette: "Perché no? Se mi va bene... Posso fare ancora qualcosa"

Zlatan Ibrahimovic, presidente della Kings League Italia e Senior Advisor del fondo RedBird per il Milan, ha preso la parola a margine della presentazione dell'edizione italiana della competizione organizzata da Gerard Piqué. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW e dagli altri media presenti in zona mista:

Tornerà in campo anche Ibra?

"Perché no? Se mi va bene... Posso fare ancora qualcosa. Io come Totti? Vogliamo tutti tornare, poi quando siamo in campo è un'altra storia".

Quale formazione sceglierebbe per la sua squadra di calcio a sette?

"Buffon in porta, anche se i suoi piedi non erano top top. In difesa metto Thiago Silva e Nesta, in mezzo Xavi, Nedved e Iniesta. Davanti Messi. E io faccio l'allenatore".

Quale regola della Kings League porterebbe nel calcio professionistico?

"È difficile dirlo, è tutto diverso. La Kings League è spettacolo, divertimento...".