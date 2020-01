Zlatan Ibrahimovic dovrebbe essere in campo nella sfida di domani contro la Sampdoria. Lo svedese non ha mai affrontato il club blucerchiato a San Siro con la maglia del Milan. Nel 2010/11 il nativo di Malmo ha disputato entrambe le gare a Marassi (in Serie A e in Coppa Italia) ma ha saltato la sfida del Meazza per la squalifica rimediata al Franchi.