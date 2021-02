Ibrahimovic, un gol ogni 62.9 minuti in Serie A: meglio di Ronaldo e Lukaku

Zlatan Ibrahimovic, con quattordici gol in Serie A in 881 minuti, ha una media realizzativa di una rete ogni 62.9 minuti. Una media incredibile, decisamente inferiore a quella degli altri due mostri sacri del campionato, Ronaldo e Lukaku. Il bianconero ha segnato 16 reti in 1452', ovvero un gol ogni 90.7 minuti, mentre l'interista ne ha realizzati 14 in 1505', uno ogni 107.5.