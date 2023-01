Ielpo su Salernitana-Milan: "Rispetto alle preoccupazioni delle amichevoli, il Milan è stato tanta roba"

MilanNews.it

Mario Ielpo, ex portiere del Milan, si è così espresso sul canale Twitch di AC Milan su Salernitana-Milan: "L'ho visto molto bene. Bisognava 'uccidere' la partita, altrimenti sarebbe stato un Milan perfetto. Forse per la giovane età, forse per l'anima naif di Leao, ma rispetto alle preoccupazioni derivate dalle amichevoli ieri a Salerno il Milan è stata tanta roba. Si è un po' ritornati alle certezze del campionato scorso".