Ieri Theo e Maldini si sono incontrati a Milano per un caffè

Ieri pomeriggio Theo Hernandez e Paolo Maldini si sono incontrati. Il terzino francese e l'ex dirigente rossonero si sono trovati in un noto ristorante in corso Garibaldi difronte ad una tazza di caffè parlando come vecchi amici.

Insieme a Theo Hernandez c'era anche la compagna, nonché mamma dei suoi figli, Zoe Cristofori. Il 19 rossonero a Lecce ha offerto una prestazione memore di quelle di qualche anno fa, ma il suo futuro a Milano sembrerebbe essere segnato anche per via del contratto in scadenza nel 2026, che con ogni probabilità non gli verrà rinnovato.

Con il gol segnato al Como ad inizio gennaio, poi, Theo Hernandez è diventato il difensore più prolifico del Milan nella storia della Serie A, superando proprio Maldini. E chissà che l'incontro di ieri non possa essere servito al terzino del Milan per ricevere più di qualche consiglio sul futuro dal suo idolo di sempre.