Il bambino che ha regalato il polsino a Leao: "Quando l'ho visto con il polsino..."

Rafael Leao nell'ultima partita di campionato contro il Verona ha indossato un polsino rossonero con sopra nome e numero. Un accessorio che ha scatenato le reazioni inconsulte di alcuni personaggi social. Ma la storia che c'è dietro sconfessa tutti i leoni da tastiera e mette in mostra il cuore grande di Leao. Quel polsino, infatti, altro non era che un tenero regalo fatto a Leao da un piccolo tifoso nonchè piccolo collega. L'autore del gesto è un giovanissimo calciatore dell'under 9 rossonera, Samuel di 8 anni. Nel pre partita di Milan-Napoli di inizio febbraio, a San Siro, il giovane calciatore era uno dei ragazzini presenti nel tunnel per dare il "cinque" ai calciatori di passaggio. E Samuel, non appena ha visto il suo idolo Leao, gli ha messo in mano il polsino personalizzato che il portoghese ha preso dopo aver dato una carezza al bambino.

Proprio Samuel ha dichiarato ai microfoni del CorSera: "Quando mi è passato vicino il mio cuore batteva molto più forte, ero incredulo. Glielo ho dato, perchè Rafa è il mio idolo, gli ho detto: te lo regalo. E lui mi ha ringraziato con una mano sulla testa". Poi, la sorpresa e il grande gesto di Leao che ha indossato il polsino contro il Verona, senza dire nulla a nessuno, come fanno i campioni. Un gesto che ha emozionato il piccolo Samuel: "Quando l'ho visto con il polsino ero molto contento, la prima volta che ho visto la foto pensavo fosse un fotomontaggio, poi dopo tante volte che l'ho vista ci ho creduto davvero, era il mio. Rafa è davvero grande. Di lui mi piace quando scarta, mi piacciono i suoi dribbling, gli scatti, gli stop, tutte le sue qualità. Spero che continui a indossarlo e faccia tanti gol".