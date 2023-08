Il calcio piange Mazzone, le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Il calcio italiano è in lutto. Ieri a 86 anni è morto Carlo Mazzone, storico allenatore di Serie A, rispettato e ben voluto anche dalle squadre in cui non ha allenato. Le prime pagine di oggi dei vari quotidiani, specie quelli sportivi, sono dedicate a lui. Tuttosport scrive: "Aridatece altri Mazzone", giocando sulla cadenza romana che era propria del tecnico. Il Corriere dello Sport, invece, titola: "Carletto uno di noi". Anche la Gazzetta dello Sport tributa Mazzone: "Addio Mazzone", seguito dai ricordi di Baggio e Antonio Conte.