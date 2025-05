Sacchi: "Il Milan è un insieme di giocatori che sono stati presi a casaccio"

Lo storico ex allenatore rossonero Arrigo Sacchi, che con il suo calcio e le sue metodologie ha rivoluzionato la storia del gioco e quella del Milan, oggi con un velo di tristezza prova a parlare del Diavolo ferito che si appresta a chiudere una stagione fallimentare, la cui (in)degna conclusione è stata la prestazione in finale di Coppa Italia di mercoledì persa contro il Bologna. Sacchi quest'oggi ha pubblicato i suoi pensieri sul Milan in un pezzo edito dalla Gazzetta dello Sport.

Le parole di mister Sacchi sul Milan: "Il Milan è un insieme di giocatori che sono stati presi a casaccio. Non discuto le loro qualità tecniche individuali, anche se potrei farlo: il problema è che non sono elementi in grado di formare una squadra. Adesso si vanno a fare acquisti all'estero e non ne capisco la ragione: arrivano calciatori che provengono da esperienze e culture differenti, bisogna cercare di amalgamarli ma in questo modo com'è possibile dare uno stile?"