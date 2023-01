Il Chelsea "rovina" il calciomercato? Secondo il Times la UEFA ha già pronta una contromisura

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Stando a quanto riportato in esclusiva dal Times Sport, la UEFA intende riparare il "buco" concesso dal Fair Play Finanziario utilizzato dal Chelsea per far firmare ai giocatori contratti dalla durata di 8 anni e mezzo e spalmare così su più esercizi il costo a bilancio dell'operazione.

La UEFA ha intenzione di fissare un tetto massimo, 5 anni, al periodo in cui il costo di un calciatore a bilancio può essere spalmato e secondo il Times Sport questa nuova regola verrà introdotta prima dell'inizio della finestra di calciomercato estiva 2023. La decisione è arrivata dopo che alcuni club hanno sollevato dubbi con l'Uefa in merito alla politica del Chelsea, protagonista indiscusso delle ultime due sessioni di mercato. Mudryk ha firmato il contratto dalla lunghezza record, con i Blues che potranno quindi spalmare gli 80 milioni di sterline versati allo Shakhtar (più l'ingaggio annuale del calciatore) su 8 anni e mezzo. Se invece avesse firmato un contratto di 4 anni gli 80 milioni avrebbero avuto un peso, ai fini dei calcoli della UEFA per il FPF, di 20 milioni all'anno.

I regolamenti della Fifa stabiliscono che i contratti dei giocatori devono avere una durata massima di cinque anni, a meno che non siano consentiti dalle leggi di un determinato Paese, e nel Regno Unito non ci sono restrizioni.

L'UEFA non impedirà al Chelsea di spalmare il costo dei giocatori già ingaggiati: il difensore Benoît Badiashile ha un contratto di 7 anni e mezzo, Wesley Fofana ha un contratto di 7 anni, mentre l'attaccante David Datro Fofana ha firmato un contratto di 6 anni e mezzo con l'opzione per un altro anno inclusa. Tuttavia, tutti gli acquisti effettuati a partire dall'estate saranno soggetti al nuovo limite massimo di cinque anni per quanto riguarda l'ammortamento.