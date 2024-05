Conferme dall'Inghilterra: il Chelsea vuole Conte e gli ha già fatto recapitare un'offerta

Il nome di Antonio Conte è stato accostato soprattutto alle società italiane. In principio sembrava essere il Napoli la squadra più convinta e meglio piazzata nella corsa al tecnico leccese, mentre negli ultimi giorni è il Milan la squadra che ha sondato con maggior forza il terreno, pur senza affondare il colpo. Ora però, l'insidia per le italiane arriva dalla Premier League, visto che da ieri piovono indiscrezioni su un interessamento del Chelsea.

La notizia è stata lanciata da La Repubblica in Italia e ora trova conferme anche in Inghilterra. The Sun va anche oltre e scrive che i Blues avrebbero già fatto recapitare all'ex Inter e Juventus un'offerta importante, con un ingaggio in linea con gli ultimi percepiti da Conte stesso. La posizione di Mauricio Pochettino è al vaglio della dirigenza del club londinese, risulta molto in bilico e il primo nome per sostituirlo sarebbe proprio Antonio Conte.

Antonio Conte è stato già l'allenatore del Chelsea per due stagioni, tra il 2016 e il 2018. L'allenatore salentino riuscì a riportare il titolo di campioni d'Inghilterra sulla sponda blu di Londra. Alla prima stagione vinse la Premier League, alla seconda la Coppa d'Inghilterra. Va da sé che un profilo del genere è parecchio stimato nel Regno Unito.